СКА проиграл впервые в сезоне. «Динамо» прервало 9-матчевую победную серию команды Ротенберга

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Прервалась победная серия СКА на старте Фонбет чемпионата КХЛ.

Питерская команда под руководством Романа Ротенберга уступила московскому «Динамо» (1:2 Б) в серии буллитов.

Решающий штрафной бросок выполнил нападающий Дмитрий Рашевский.

Таким образом, бело-голубые нанесли СКА первое поражение в этом сезоне. Ранее питерцы одержали девять побед подряд со старта нынешнего сезона КХЛ.

В лиге теперь все команды проиграли как минимум один матч.

СКА занимает первое место в таблице Западной конференции, набрав 19 очков в 10 матчах. «Динамо» идет на второй позиции с 14 баллами в 10 играх.

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