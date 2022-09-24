СКА проиграл впервые в сезоне. «Динамо» прервало 9-матчевую победную серию команды Ротенберга

Прервалась победная серия СКА на старте Фонбет чемпионата КХЛ.
Питерская команда под руководством Романа Ротенберга уступила московскому «Динамо» (1:2 Б) в серии буллитов.
Решающий штрафной бросок выполнил нападающий Дмитрий Рашевский.
Таким образом, бело-голубые нанесли СКА первое поражение в этом сезоне. Ранее питерцы одержали девять побед подряд со старта нынешнего сезона КХЛ.
В лиге теперь все команды проиграли как минимум один матч.
СКА занимает первое место в таблице Западной конференции, набрав 19 очков в 10 матчах. «Динамо» идет на второй позиции с 14 баллами в 10 играх.