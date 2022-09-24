Друг Малкома рассказал, что бразилец отказался переходить из «Зенита» в АПЛ.
– Ты лучший друг Малкома, верно?
– Да, мы друзья. Познакомились семь лет назад в «Бордо». Так получилось, что он только перешел во французский клуб, а я вскоре ушел. Успели познакомиться, вот так и дружим с тех пор.
Малком мне во многом помогает. Благодаря ему в настоящее время нахожусь в России, Малком позвал меня в гости, а сейчас еще играю за медиакоманду «Козлы». Я был у Малкома дома, мы много разговаривали, он в восторге от вашей страны.
– Что рассказывал Малком?
– Ему безумно нравится Россия! Он подписал новый контракт с «Зенитом» и счастлив, хочет отработать его до 2027 года.
– У него были предложения от других клубов летом?
– Да, но он всем отказал и решил остаться в Санкт-Петербурге. У него были предложения от трех клубов АПЛ. Он все-таки лучший футболист в России.
– Насколько мы знаем, его хотели видеть у себя «Арсенал», «Вест Хэм» и «Ньюкасл». Эти три клуба?
– Я все же не его агент, но у вас верная информация, – сказал Лоран Лопес Де Матос.