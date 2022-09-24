Новая произвольная программа Валиевой посвящена Олимпиаде в Пекине: «Эту историю нужно прожить, чтобы до конца ее принять»

рассказала о зашифрованном послании зрителям в ее новой короткой программе под музыку из фильма «Интерстеллар».

«Это то слово, которого мне, наверное, немного не хватило на Олимпиаде. Послание для себя. Может, прошлого не вернуть, но, по крайней мере, в будущее...» – сказала Валиева.

Также фигуристка рассказала, что ее новая произвольная программа посвящена Олимпийским играм в Пекине.

Программа поставлена под саундтрек из фильма «Шоу Трумана», также нарезка содержит фрагмент из выпуска новостей.

«Я хотела бы этим поделиться, потому что эту историю нужно прожить, чтобы до конца ее принять.

Если бы мне это (идея программы) не понравилось, я бы так и сказала. Тренеры бы прислушались», – сказала Валиева в репортаже Первого канала.

«Хотим, чтобы болельщики угадали, что это». Валиева показала послание для зрителей, зашифрованное с помощью азбуки Морзе

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