Лига наций. Украина в гостях у Армении, Испания примет Швейцарию, Чехия против Португалии

Теги Сборная Украины по футболу Сборная Португалии по футболу сборная Чехии по футболу Сборная Испании по футболу Сборная Сербии по футболу сборная Норвегии по футболу сборная Словении по футболу результаты сборная Греции по футболу сборная Израиля по футболу сборная Албании по футболу сборная Кипра по футболу сборная Армении по футболу сборная Ирландии по футболу сборная Северной Ирландии по футболу Сборная Швеции по футболу сборная Шотландии по футболу Сборная Швейцарии по футболу сборная Косово по футболу Лига наций УЕФА Футбол

Сборная Испании примет Швейцарию в рамках Лиги наций.

Кроме того, Армения сыграет с Украиной, Португалия – с Чехией, а Сербия будет противостоять Швеции. 

Лига наций

Групповой этап

5-й тур

Армения – Украина
Дата проведения
24 сентября, 16.00, «Республиканский стадион им. Вазгена Саркисяна»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Словения – Норвегия
Дата проведения
24 сентября, 19.00, «Стожице»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Северная Ирландия – Косово
Дата проведения
24 сентября, 19.00, «Виндзор Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Сербия – Швеция
Дата проведения
24 сентября, 21.45, «Райко Митич»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Испания – Швейцария
Дата проведения
24 сентября, 21.45, «Ромареда»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Чехия – Португалия
Дата проведения
24 сентября, 21.45, «Синобо Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Кипр – Греция
Дата проведения
24 сентября, 21.45, «АЕК-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Израиль – Албания
Дата проведения
24 сентября, 21.45, «Блумфилд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Шотландия – Ирландия
Дата проведения
24 сентября, 21.45, «Хэмпден Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Таблицы Лиги наций

Статистика Лиги наций

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные