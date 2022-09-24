Лига наций. Украина в гостях у Армении, Испания примет Швейцарию, Чехия против Португалии

Сборная Испании примет Швейцарию в рамках Лиги наций.
Кроме того, Армения сыграет с Украиной, Португалия – с Чехией, а Сербия будет противостоять Швеции.
Групповой этап
5-й тур
- Дата проведения
- 24 сентября, 16.00, «Республиканский стадион им. Вазгена Саркисяна»
- Дата проведения
- 24 сентября, 19.00, «Стожице»
- Дата проведения
- 24 сентября, 19.00, «Виндзор Парк»
- Дата проведения
- 24 сентября, 21.45, «Райко Митич»
- Дата проведения
- 24 сентября, 21.45, «Ромареда»
- Дата проведения
- 24 сентября, 21.45, «Синобо Стэдиум»
- Дата проведения
- 24 сентября, 21.45, «АЕК-Арена»
- Дата проведения
- 24 сентября, 21.45, «Блумфилд»
- Дата проведения
- 24 сентября, 21.45, «Хэмпден Парк»