Чемпионат России по летнему биатлону-2022. Спринт. Халили стартует 19-м, Елисеев – 27-м, Гараничев – 46-м, Цветков – 48-м

Теги сборная России результаты летний биатлон чемпионат России по летнему биатлону Евгений Гараничев Максим Цветков Семен Сучилов Евгений Идинов Петр Пащенко Александр Поварницын Кирилл Стрельцов Матвей Елисеев Ильназ Мухамедзянов Дмитрий Иванов Никита Поршнев Роман Еремин Карим Халили Андрей Вьюхин Рустам Каюмов Вадим Истамгулов Кирилл Бажин Михаил Бурундуков Алексей Вагин Евгений Сидоров Биатлон

24 сентября на чемпионате России по летнему биатлону пройдет мужской спринт.

Летний биатлон

PARI Чемпионат России

Чайковский

Спринт, мужчины

Начало – 9:00 по московскому времени, прямая трансляция – Матч ТВ, Матч! Планета

Старт-лист

18. Дмитрий Иванов

19. Карим Халили

21. Евгений Сидоров

23. Никита Поршнев

24. Рустам Каюмов

27. Матвей Елисеев

28. Петр Пащенко

30. Кирилл Стрельцов

32. Роман Еремин

34. Вадим Истамгулов

37. Евгений Идинов

38. Михаил Бурундуков

39. Андрей Вьюхин

46. Евгений Гараничев

48. Максим Цветков

50. Алексей Вагин

57. Ильназ Мухамедзянов

65. Александр Поварницын

67. Семен Сучилов

70. Кирилл Бажин

Полный старт-лист – здесь.

Расписание трансляций летнего чемпионата России по биатлону-2022 в Чайковском

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