Чемпионат России по летнему биатлону-2022. Спринт. Халили стартует 19-м, Елисеев – 27-м, Гараничев – 46-м, Цветков – 48-м

24 сентября на чемпионате России по летнему биатлону пройдет мужской спринт.
Летний биатлон
Чайковский
Спринт, мужчины
Начало – 9:00 по московскому времени, прямая трансляция – Матч ТВ, Матч! Планета
Старт-лист
18. Дмитрий Иванов
19. Карим Халили
21. Евгений Сидоров
23. Никита Поршнев
24. Рустам Каюмов
27. Матвей Елисеев
28. Петр Пащенко
30. Кирилл Стрельцов
32. Роман Еремин
34. Вадим Истамгулов
37. Евгений Идинов
38. Михаил Бурундуков
39. Андрей Вьюхин
48. Максим Цветков
50. Алексей Вагин
57. Ильназ Мухамедзянов
67. Семен Сучилов
70. Кирилл Бажин
Полный старт-лист – здесь.
Расписание трансляций летнего чемпионата России по биатлону-2022 в Чайковском