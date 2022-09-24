Петржела о сборной России: «Нет мотивации, состояние игроков очень плохое. Футболистам очень сложно, никто не хочет играть с ними»

оценил игру сборной России против (2:1).

«В современном футболе уже нет слабых соперников. Каждая команда может играть на равных с каждой.

Ничего не удивило. У россиян нет мотивации. Это все из-за такой ситуации в мире. Футболистам очень сложно. Никто с ними не хочет играть. Поэтому россияне счастливы провести матч с Киргизией.

Не знаю, в каком состоянии сборная России, но у их соперников была большая мотивация. Уверен, что среди россиян не было мотивации, состояние игроков очень плохое», – отметил бывший тренер «Зенита».

Очень средний матч сборной в Кыргызстане: 1 удар в створ за тайм и победный гол на последних минутах