Петржела о сборной России: «Нет мотивации, состояние игроков очень плохое. Футболистам очень сложно, никто не хочет играть с ними»

Теги Сборная России по футболу Властимил Петржела Сборная Кыргызстана по футболу товарищеские матчи (сборные) Спорт-Экспресс Футбол

Властимил Петржела оценил игру сборной России против Кыргызстана (2:1).

«В современном футболе уже нет слабых соперников. Каждая команда может играть на равных с каждой. 

Ничего не удивило. У россиян нет мотивации. Это все из-за такой ситуации в мире. Футболистам очень сложно. Никто с ними не хочет играть. Поэтому россияне счастливы провести матч с Киргизией.

Не знаю, в каком состоянии сборная России, но у их соперников была большая мотивация. Уверен, что среди россиян не было мотивации, состояние игроков очень плохое», – отметил бывший тренер «Зенита».

Очень средний матч сборной в Кыргызстане: 1 удар в створ за тайм и победный гол на последних минутах

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные