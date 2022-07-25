Супергол Марадишвили и новые претензии к судьям в матче «Локо» – «Ростов», «Динамо» разнесло «Торпедо» без сбежавшего Варелы, Ферстаппен выиграл Гран-при Франции, «Барса» покупает Кунде и другие новости

1. Феноменальный удар Марадишвили через себя на 94-й спас «Локомотив» в матче с «Ростовом» – 2:2! Казалось, что после привоза Худякова дончане уже не упустят победу, поэтому Карпину от такого результата «больно и обидно». Вдобавок с 65-й минуты «Локо» играл вдесятером после удаления Бека-Бека, однако еще больше вопросов у железнодорожников вызвало решение судьи Сухого финальным свистком прервать атаку два в два.

2. «Динамо» впервые выиграло при Йокановиче, забив четыре гола «Торпедо». Дубль сделал Федор Смолов, вышедший на 3-е место в списке лучших бомбардиров РПЛ, красиво забил ударом с угла штрафной Арсен Захарян. Всего в этом туре было одержано шесть крупных побед – это рекорд РПЛ.

Также в воскресенье дебютный гол Агаларова принес «Ахмату» победу над «Факелом», «Химки» уверенно разобрались с «Пари НН». Мирзов, похоже, забил из положения вне игры – привет новой реальности с ВАР без офсайдных линий. Все результаты смотрите здесь.

3. Буквально накануне игры с «Торпедо» из «Динамо» сбежал Гильермо Варела. Ночью защитник покинул базу клуба и улетел из России. И в «Динамо», и в РПЛ крайне возмущены поступком уругвайца. Хотя его агент не исключает возвращения – все упирается в деньги.

4. Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Франции «Формулы-1». Шарль Леклер лидировал в гонке, но попал в аварию и сошел с дистанции. Хэмилтон завоевал 4-й подиум подряд и показал лучший результат «Мерседеса» в сезоне.

5. «Барселона» все же выиграла борьбу за Кунде, согласовав с «Севильей» его трансфер за 50+10 млн евро. Француз подпишет контракт на четыре года. Осталось избавиться от Депая, которому грозит прописка на скамейке запасных, если он не уйдет, и от де Йонга, хотя Хави вроде убедил Френки снизить зарплату почти в два раза. Есть вероятность, что хавбека переведут в центр обороны.

6. «Спартак» встретится с представителями судейского корпуса: «Нужно двигаться навстречу друг другу».

7. «МЮ» ждет от Криштиану Роналду сведений по срокам его возвращения. Окружение португальца благодарно директору клуба за его отношение к семейным проблемам форварда.

8. 26 спортсменов выступали с терапевтическим исключением на Олимпиаде-2022. Российские спортсмены чаще других тестировались на допинг в Пекине, США – на 2-м месте.

9. Датчанин Йонас Вингегард выиграл «Тур де Франс», российский гонщик Александр Власов занял 5-е место в общем зачете.

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