Исполняющий обязанности президента прокомментировал отъезд из расположения .

«Полностью солидарен с позицией футбольного клуба «Динамо». Поступок Варелы – очередное нарушение контрактных обязательств и вопиющее злоупотребление правом, полученным от ФИФА на приостановку контрактов.

ФИФА открыла ящик Пандоры и вооружила агентов игроков-иностранцев инструментом для грабежа российских клубов.

Соответствующий иск в подан. Интересы российского футбола отстаивает команда лучших юристов. Надеюсь, наши коллеги из ФИФА вернутся к категории здравого смысла», – сказал .