И.о. главы РПЛ Алаев: «Поступок Варелы – вопиющее злоупотребление правом на приостановку контрактов. ФИФА открыла ящик Пандоры. Подали иск в CAS»

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Исполняющий обязанности президента РПЛ прокомментировал отъезд Гильермо Варелы из расположения «Динамо».

«Полностью солидарен с позицией футбольного клуба «Динамо». Поступок Варелы – очередное нарушение контрактных обязательств и вопиющее злоупотребление правом, полученным от ФИФА на приостановку контрактов.

ФИФА открыла ящик Пандоры и вооружила агентов игроков-иностранцев инструментом для грабежа российских клубов.

Соответствующий иск в CAS подан. Интересы российского футбола отстаивает команда лучших юристов. Надеюсь, наши коллеги из ФИФА вернутся к категории здравого смысла», – сказал Александр Алаев.

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