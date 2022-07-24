«Барса» согласовала с Кунде контракт на 4 года. Договориться с «Севильей» хотят на следующей неделе

Защитник Жюль Кунде все ближе к переходу в «Барселону» из «Севильи».
По информации Diario Sport, каталонский клуб достиг предварительной договоренности с 23-летним игроком о контракте сроком на 4 года. Согласовать переход француза с «Севильей» «Барса» планирует на следующей неделе.
По сравнению с предложением от «Челси» андалусийскому клубу больше нравится та формула трансфера, что предлагают сине-гранатовые. Лондонцы были готовы отдать 65 млн евро за Кунде несколькими платежами и с большим количеством бонусов. А «Барса» предложит «Севилье» более низкую сумму, однако будет готова выплатить ее одним траншем.
Отмечается, что подписание Кунде было особым пожеланием со стороны тренера каталонского клуба Хави. После закрытия сделки его запросы по усилению обороны команды будут выполнены.
Статистику защитника сборной Франции можно изучить по ссылке.
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