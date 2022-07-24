«Барса» согласовала с Кунде контракт на 4 года. Договориться с «Севильей» хотят на следующей неделе

Защитник Жюль Кунде все ближе к переходу в «Барселону» из «Севильи».

По информации Diario Sport, каталонский клуб достиг предварительной договоренности с 23-летним игроком о контракте сроком на 4 года. Согласовать переход француза с «Севильей» «Барса» планирует на следующей неделе.

По сравнению с предложением от «Челси» андалусийскому клубу больше нравится та формула трансфера, что предлагают сине-гранатовые. Лондонцы были готовы отдать 65 млн евро за Кунде несколькими платежами и с большим количеством бонусов. А «Барса» предложит «Севилье» более низкую сумму, однако будет готова выплатить ее одним траншем.

Отмечается, что подписание Кунде было особым пожеланием со стороны тренера каталонского клуба . После закрытия сделки его запросы по усилению обороны команды будут выполнены.

Статистику защитника сборной Франции можно изучить по ссылке.

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