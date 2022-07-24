Тренер «Локо» Циннбауэр об игре с «Ростовом»: «Были большие паузы, но опасную атаку останавливает арбитр и дает финальный свисток. Я пошел узнать – жестами показали этого не делать»

Главный тренер остался недоволен судейством Алексея Сухого.

Московская команда сыграла вничью с «Ростовом» (2:2) во 2-м туре Мир .

«Хочу сказать, что во второй игре было больше голевых моментов. Конечно, сегодня игра не пошла по нашему плану. Мы оказались в меньшинстве, повел в счете. Все было не так, как мы планировали. Хорошо, что мы сумели вернуться.

Сегодня были большие паузы: много замен, четыре гола, некоторые паузы были по три минуты. Опасную атаку останавливает арбитр и дает финальный свисток…

После матча подошел к арбитрам, чтобы узнать по этому моменту. Но мне жестами показали, что не нужно этого делать.

Мы находимся в игровом ритме, потом остановка, которая рушит все», – сказал Циннбауэр.

Сухой свистком прервал атаку «Локо» два в два. Судья завершил игру с «Ростовом» на 95:12 при 5 добавленных минутах и нескольких остановках в компенсированное время