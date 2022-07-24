хочет избавиться от нападающего .

По данным As, встретился с форвардом во время турне по США. Тренер хотел быть честным с игроком и не скрывал, в какой ситуации оказался 28-летний футболист.

Хави сообщил Депаю, что после переходов Роберта Левандовского и Рафиньи, а также подписания нового контракта с его шансы выходить на поле сведены к минимуму. Поэтому тренер сине-гранатовых посоветовал игроку искать новый клуб, так как в противном случае он весь сезон проведет на скамейке.

«Барселона» хочет получить за Мемфиса минимум 20 млн евро. Учитывая, что срок контракта форварда с каталонцами истекает летом 2023 года, клуб не может требовать за него более высокую сумму. В «Барсе» считают, что в АПЛ могут заинтересоваться нападающим, поэтому клуб ждет подходящих предложений.

Уход Депая позволит «Барсе» немного облегчить зарплатную ведомость. Также после этого для Левандовского освободится 9-й номер, под которым экс-форвард «Баварии» выступал большую часть карьеры.

Мемфис перешел в «Барселону» прошлым летом. В минувшем сезоне он забил 13 голов и отдал 2 результативные передачи в 37 матчах за клуб во всех турнирах.

Статистику нападающего сборной Нидерландов можно изучить здесь.