«МЮ» хочет, чтобы Роналду сообщил, когда прибудет в клуб

«Манчестер Юнайтед» ждет объяснений от .

Manchester Evening News пишет, что клуб хочет определенности и попросит португальца сообщить, когда он планирует вернуться в расположение , чтобы начать предсезонную подготовку.

Вчера «МЮ» завершил предсезонное турне по Тайланду и Австралии и сразу после игры с «Астон Виллой» (2:2) вернулся в Манчестер. Тренер Эрик тен Хаг дал игрокам выходной в понедельник, и во вторник команда возобновит подготовку к сезону. Клубу предстоит провести товарищеские матчи с «Атлетико» в Осло, а также с «Райо Вальекано» на «Олд Траффорд».

Ожидалось, что Роналду вернется в «МЮ» после отпуска 4 июля, однако форвард не прибыл на базу команды, оставшись в Португалии. Официально его отсутствие объясняется семейными обстоятельствами, однако, по информации различных источников, Криштиану хочет уйти из «МЮ» в клуб, выступающий в Лиге чемпионов.