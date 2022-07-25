Арман Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом – 6,21 м

Теги чемпионат мира по легкой атлетике прыжки с шестом рекорды сборная Швеции Арман Дюплантис Легкая атлетика

Шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис установил новый мировой рекорд.

На чемпионате мира в американском Юджине Дюплантис преодолел планку 6,21 м и завоевал золото.

Ранее рекорд на открытом воздухе тоже принадлежал Дюплантису – в июне этого года он прыгнул 6,16. Рекорд в закрытых помещениях составляет 6,20, его тоже установил швед.

22-летний Дюплантис – олимпийский чемпион Токио-2020, чемпион мира-2022 и серебряный призер ЧМ-2019.

Шведский гений перевернул легкую атлетику: он побил все рекорды Бубки, отказался от сборной США и встречается с топ-моделью

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные