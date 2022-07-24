Владимир Сычевой, сделавший хет-трик в матче «Оренбурга» с , рассказал про Крым.

Два года назад форвард выступал за клуб . Он стал лучшим бомбардиром крымской Премьер-лиги-2019/20.

– Хлусевич отмечал Крымский мост как невероятное сооружение. Как для вас изменился полуостров после 2014-го?

– В отпуске всегда прилетаю в Крым. И могу подтвердить слова Даниила.

Это правда: Крым изменился – дороги, дворы… Например, в моем городе [Симферополе] почти в каждом дворе делают ремонт, строят площадки. Сделали «Тавриду» и Крымский мост. Полуостров с каждым годом становится лучше и лучше.

– Вы начали свою профессиональную карьеру фактически в 24 года. Почему для ее начала вы выбрали Россию, а не Украину?

– Не люблю говорить об этом. Не затрагиваю политику, – сказал игрок .

Автор первого хет-трика сезона – Владимир Сычевой. Это кто? 🙄