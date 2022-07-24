«Динамо» заявило, что Варела не сыграет с «Торпедо»: «Рассматриваем его действия как нарушение контрактных обязательств»

подтвердило, что Гильермо Варела не сыграет с сегодня.

«Уругвайский защитник не примет участия в сегодняшнем матче чемпионата России против «Торпедо». Наш клуб рассматривает действия игрока как нарушение контрактных обязательств.

«Динамо» уже не раз выражало отношение к решению ФИФА от 21 июня 2022 года, дающему возможность приостановить действующий контракт вплоть до 30 июня 2023-го. Данное решение является явно провокационным и дискриминационным по отношению ко всему российскому футболу», – заявили в пресс-службе московского клуба.

Ранее стало известно, что Варела ночью тайно покинул базу «Динамо» и улетел из России. Клуб не знает, где он находится.