Карпин про 2:2 с «Локомотивом»: «Больно и обидно. И с «Динамо» «Ростов» недобрал очков»

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Валерий Карпин расстроен из-за ничьей «Ростова» с «Локомотивом» (2:2) во 2-м туре Мир РПЛ.

Его команда позволила московскому клубу, выступавшему в меньшинстве, сравнять счет на 4-й добавленной ко второму тайму минуте.

– Два очка после двух матчей в Москве…

– Если не смотреть эти два матча, можно быть довольным. Но если смотреть игры…

Сегодня было сложнее в первом тайме, чем с «Динамо», «Локомотив» был лучше. Но сегодня больно и обидно. И с «Динамо» мы недобрали очков.

Сегодня могло быть что угодно, но то, как складывалась игра, обидно.

– Как вам судейство?

– Это не ко мне вопрос, – сказал Карпин.

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