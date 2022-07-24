Карпин про 2:2 с «Локомотивом»: «Больно и обидно. И с «Динамо» «Ростов» недобрал очков»

расстроен из-за ничьей с «Локомотивом» (2:2) во 2-м туре Мир .

Его команда позволила московскому клубу, выступавшему в меньшинстве, сравнять счет на 4-й добавленной ко второму тайму минуте.

– Два очка после двух матчей в Москве…

– Если не смотреть эти два матча, можно быть довольным. Но если смотреть игры…

Сегодня было сложнее в первом тайме, чем с , был лучше. Но сегодня больно и обидно. И с «Динамо» мы недобрали очков.

Сегодня могло быть что угодно, но то, как складывалась игра, обидно.

– Как вам судейство?

– Это не ко мне вопрос, – сказал Карпин.