Захарян забил «Торпедо» ударом с края штрафной в дальний угол. Также у него ассист Смолову

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Хавбек Арсен Захарян отметился двумя результативными действиями во 2-м туре Мир РПЛ.

Полузащитник «Динамо» на 32-й минуте помог команде открыть счет в матче с «Торпедо» (3:0, перерыв), отдав голевой пас форварду Федору Смолову.

На 44-й минуте 19-летний футболист забил уже сам. Он, получив от хавбека Николы Моро пас на левом фланге, сместился к углу штрафной и правой ногой отправил мяч в дальний угол ворот Егора Бабурина.

Со статистикой выступлений Захаряна можно ознакомиться здесь.

«Динамо» – «Торпедо» – 3:0. Захарян сделал счет разгромным. Онлайн-трансляция

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