Захарян забил «Торпедо» ударом с края штрафной в дальний угол. Также у него ассист Смолову

Хавбек Арсен Захарян отметился двумя результативными действиями во 2-м туре Мир .

Полузащитник на 32-й минуте помог команде открыть счет в матче с (3:0, перерыв), отдав голевой пас форварду .

На 44-й минуте 19-летний футболист забил уже сам. Он, получив от хавбека пас на левом фланге, сместился к углу штрафной и правой ногой отправил мяч в дальний угол ворот Егора Бабурина.

Со статистикой выступлений Захаряна можно ознакомиться здесь.

«Динамо» – «Торпедо» – 3:0. Захарян сделал счет разгромным. Онлайн-трансляция