Захарян забил «Торпедо» ударом с края штрафной в дальний угол. Также у него ассист Смолову

Хавбек Арсен Захарян отметился двумя результативными действиями во 2-м туре Мир РПЛ.
Полузащитник «Динамо» на 32-й минуте помог команде открыть счет в матче с «Торпедо» (3:0, перерыв), отдав голевой пас форварду Федору Смолову.
На 44-й минуте 19-летний футболист забил уже сам. Он, получив от хавбека Николы Моро пас на левом фланге, сместился к углу штрафной и правой ногой отправил мяч в дальний угол ворот Егора Бабурина.
Со статистикой выступлений Захаряна можно ознакомиться здесь.
«Динамо» – «Торпедо» – 3:0. Захарян сделал счет разгромным. Онлайн-трансляция