Тухель о 0:4 с «Арсеналом»: «Челси» неконкурентоспособен, мы просили много сильных игроков, а получили двоих. Нас разбил клуб, пропускающий ЛЧ»

Главный тренер «Челси» высказался о поражении от «Арсенала».

«Синие» уступили «канонирам» со счетом 0:4 в рамках товарищеской игры.

«Я далеко не расслаблен. Мы были недостаточно хороши, не были конкурентоспособны.

Я вспоминаю прошлый сезон и те аспекты игры, в которых у нас были проблемы, потом думаю о том, как на нас наложили санкции, некоторые футболисты покинули команду (а некоторые пытаются сделать это сейчас) – и вот к чему это все привело.

Поэтому мы срочно подняли вопрос о необходимости подписания сильных игроков, причем в большом количестве. Мы получили двоих, но в таком состоянии мы неконкурентоспособны. И это, к сожалению, можно было увидеть сегодня.

Меня беспокоит то, что уровень физической и психологической подготовки к этому матчу у «Арсенала» был значительно выше. Он играл сильнейшим, как мне кажется, составом и по той схеме, которую можно у него наблюдать уже несколько недель. В этом составе он постарается начинать матчи .

У нас же был явно не самый сильный состав. Это лишь часть объяснения, остальное же вызывает беспокойство. Я не могу гарантировать, что мы будем готовы через две недели.

Учитывая последние недели и нашу сегодняшнюю игру, мы не должны даже говорить о тех командах, которые завершили сезон выше нас. Нас разбил клуб, который не будет участвовать в Лиге чемпионов в предстоящем сезоне и финишировал ниже нас. И сейчас он нас заметно опережает», – сказал Тухель.

Товарищеские матчи. «Реал» уступил «Барселоне» в Лас-Вегасе, гол Холанда принес «Ман Сити» победу над «Баварией», «Арсенал» разгромил «Челси»