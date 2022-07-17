Чемпионат мира-2022 по легкой атлетике. США лидируют в медальном зачете, Эфиопия – 2-я, Польша – 3-я

Теги чемпионат мира по легкой атлетике сборная США сборная Греции сборная Японии сборная Кении сборная Польши сборная Эфиопии сборная Швеции сборная Норвегии сборная Китая сборная Бельгии сборная Швейцарии сборная Нидерландов сборная Доминиканской республики сборная Перу Легкая атлетика

В Юджине проходит чемпионат мира по легкой атлетике. В медальном зачете лидирует сборная США.

Российские спортсмены отстранены от соревнований. 

Чемпионат мира по легкой атлетике-2022

Юджин, США

Медальный зачет (золото, серебро, бронза, всего)

1. США – 2-1-2 (5)

2. Эфиопия – 2-1-0 (3)

3. Польша – 1-2-0 (3)

4. Китай – 1-1-1 (3)

5. Япония – 1-1-0 (2)

6-7. Доминиканская Республика – 1-0-0 (1)

6-7. Перу – 1-0-0 (1)

8-9. Кения – 0-1-1 (2)

8-9. Нидерланды – 0-1-1 (2)

10. Греция – 0-1-0 (1)

11-14. Бельгия – 0-0-1 (1)

11-14. Норвегия – 0-0-1 (1)

11-14. Швейцария – 0-0-1 (1)

11-14. Швеция – 0-0-1 (1)

Расписание финалов чемпионата мира по легкой атлетике-2022 в Юджине

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные