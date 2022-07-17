Чемпионат мира-2022 по легкой атлетике. США лидируют в медальном зачете, Эфиопия – 2-я, Польша – 3-я

В Юджине проходит чемпионат мира по легкой атлетике. В медальном зачете лидирует сборная США.

Российские спортсмены отстранены от соревнований.

Чемпионат мира по легкой атлетике-2022

Юджин, США

Медальный зачет (золото, серебро, бронза, всего)

1. США – 2-1-2 (5)

2. Эфиопия – 2-1-0 (3)

3. Польша – 1-2-0 (3)

4. Китай – 1-1-1 (3)

5. Япония – 1-1-0 (2)

6-7. Доминиканская Республика – 1-0-0 (1)

6-7. Перу – 1-0-0 (1)

8-9. Кения – 0-1-1 (2)

8-9. Нидерланды – 0-1-1 (2)

10. Греция – 0-1-0 (1)

11-14. Бельгия – 0-0-1 (1)

11-14. Норвегия – 0-0-1 (1)

11-14. Швейцария – 0-0-1 (1)

11-14. Швеция – 0-0-1 (1)

Расписание финалов чемпионата мира по легкой атлетике-2022 в Юджине