Чемпионат мира-2022 по легкой атлетике. США лидируют в медальном зачете, Эфиопия – 2-я, Польша – 3-я

В Юджине проходит чемпионат мира по легкой атлетике. В медальном зачете лидирует сборная США.
Российские спортсмены отстранены от соревнований.
Чемпионат мира по легкой атлетике-2022
Юджин, США
Медальный зачет (золото, серебро, бронза, всего)
1. США – 2-1-2 (5)
2. Эфиопия – 2-1-0 (3)
3. Польша – 1-2-0 (3)
4. Китай – 1-1-1 (3)
5. Япония – 1-1-0 (2)
6-7. Доминиканская Республика – 1-0-0 (1)
6-7. Перу – 1-0-0 (1)
8-9. Кения – 0-1-1 (2)
8-9. Нидерланды – 0-1-1 (2)
10. Греция – 0-1-0 (1)
11-14. Бельгия – 0-0-1 (1)
11-14. Норвегия – 0-0-1 (1)
11-14. Швейцария – 0-0-1 (1)
11-14. Швеция – 0-0-1 (1)
Расписание финалов чемпионата мира по легкой атлетике-2022 в Юджине