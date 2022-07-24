«Спартак» встретится с представителями судейского корпуса: «Нужно двигаться навстречу друг другу»

«Спартак» планирует встретиться с представителями судейского корпуса.

Об этом сообщил генеральный директор красно-белых , комментируя решение ЭСК РФС по итогам матча 1-го тура Мир против (1:1). Комиссия поддержала решения арбитра во всех пяти спорных эпизодах.

«Это решение ЭСК – я не вправе его оспаривать. Тем не менее, мы сейчас двигаемся к построению конструктивного диалога с судейским корпусом.

На следующей неделе планируем организовать встречу представителей судейского корпуса с командой для того, чтобы мы спорные моменты обсудили. Нам нужны разъяснения, как это трактуют судьи, на что они ссылаются. Нам хотелось бы получить конкретику по спорным эпизодам.

Надеюсь, что в ближайшее время мы это обсудим и поймем. Самое главное, что нужно двигаться навстречу друг другу и иметь диалог», – заявил Мележиков.

Абаскаль придумал небанальный гибрид, но сломил «Краснодар» только в большинстве

Первая победа Абаскаля: «Спартак» забил 4, обогнал «Зенит», но не обошлось без споров