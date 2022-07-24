Агент Варелы: «Собираемся подписать контракт с «Фламенго», но ждем предложения «Динамо». Гильермо останется, если разница в деньгах будет небольшой»

Агент Гильермо Варелы высказался об отъезде игрока из расположения «Динамо».
«Гильермо не сбегал из «Динамо». Мы собираемся подписать контракт с «Фламенго», но подождем предложения «Динамо».
Завтра «Динамо» должно сделать предложение по новому контракту, если клуб хочет сохранить Варелу. Гильермо останется в Москве, если разница в деньгах будет не такая большая. Если же разница в финансах будет большой, Вареле придется уехать в Бразилию», – сказал его агент Оскар Бентанкур.
Ранее стало известно, что Варела ночью тайно покинул базу «Динамо» и улетел из России. Клуб заявил, что футболист пропустит матч с «Торпедо» и назвал его поведение нарушением контрактных обязательств.