Агент Варелы: «Собираемся подписать контракт с «Фламенго», но ждем предложения «Динамо». Гильермо останется, если разница в деньгах будет небольшой»

Агент Гильермо Варелы высказался об отъезде игрока из расположения .

«Гильермо не сбегал из «Динамо». Мы собираемся подписать контракт с , но подождем предложения «Динамо».

Завтра «Динамо» должно сделать предложение по новому контракту, если клуб хочет сохранить Варелу. Гильермо останется в Москве, если разница в деньгах будет не такая большая. Если же разница в финансах будет большой, Вареле придется уехать в Бразилию», – сказал его агент Оскар Бентанкур.

Ранее стало известно, что Варела ночью тайно покинул базу «Динамо» и улетел из России. Клуб заявил, что футболист пропустит матч с «Торпедо» и назвал его поведение нарушением контрактных обязательств.