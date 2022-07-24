26 спортсменов выступали с терапевтическим исключением на Олимпиаде-2022 в Пекине

26 спортсменов выступали с разрешением на терапевтическое использование (TUE) на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Об этом говорится в отчете независимой группы наблюдателей Всемирного антидопингового агентства (WADA). Всего в зимних Играх участвовали 2897 человек.

TUE в качестве исключения разрешает пользоваться препаратами из запрещенного списка WADA, если это необходимо спортсменам по медицинским показаниям.

У 19 атлетов TUE было подтверждено до начала соревнований, остальные 7 получили его непосредственно во время Игр. Также сообщается, что трижды запрос на терапевтическое исключение был отклонен.

Всего было одобрено 29 TUE (некоторые спортсмены делали запрос на более чем одно терапевтическое разрешение). Согласно статистике 9 из них, выданных на Олимпиаде, представляют собой 6 справок на использование глюкокортикоидов, 2 – на наркотические средства, 1 – на манипуляции химического и физического характера.

Из других 20 TUE, признанных еще до Игр, 7 являются разрешениями на стимуляторы, 6 – на гормональные и метаболические модуляторы, 4 – на бета-2-агонисты, 3 – на глюкокортикоиды.

Олимпиада в Пекине проходила с 4 по 20 февраля 2022 года.