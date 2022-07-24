Депутат Терюшков: «Нужно запретить критику судей. Хочешь прокомментировать – штраф»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков выступил в защиту арбитров Мир .

– Последние 5-10 лет судьи в российском футболе подвергаются жесткой критике. Только ленивый не критикует их: футболисты, тренеры, владельцы клубов – все-все-все. Перед каждым выходом на поле все это накладывает дополнительную нагрузку.

Конечно, было бы неплохо запретить любые комментарии в адрес судей. Хочешь прокомментировать, пожалуйста – штраф.

– Критика бывает справедлива.

– Да, есть ошибки.

В хоккее, например, комментировать судейство нельзя. Мы видим, что там вопросов к судейству нет.

Поймите, когда каждый вкладывает капельку… У нас складывается мнение, что каждый судья ошибается в каждом матче. Есть правила, как и есть трактовки каждого эпизода.

Считаю, что нужно запретить критиковать работу судей, в таком случае и картинка будет совсем другая, – сказал депутат Госдумы РФ.