Окружение Роналду благодарно директору «МЮ» за его отношение к семейным проблемам форварда

Окружение Криштиану Роналду благодарно «Манчестер Юнайтед» за отношение к его проблемам.
Английский клуб с уважением отнесся к личным обстоятельствам, побудившим 37-летнего футболиста пропустить значительную часть предсезонной подготовки. В связи с этим окружение Роналду благодарно управляющему директору «Манчестер Юнайтед» Ричарду Арнольду за то, как он повел себя в этой ситуации, пишет The Telegraph.
Однако клуб надеется в скором времени получить информацию относительно того, когда Роналду планирует приступить к тренировкам с командой, учитывая, что его еще необходимо встроить в систему прессинга, которую ставит Эрик тен Хаг.
Криштиану пропускает предсезонку в связи с семейными проблемами, но, несмотря на это, хочет уйти из «Манчестер Юнайтед».
На следующей неделе станет ясно, когда Роналду вернется в расположение клуба.
«Юнайтед» будет тренироваться на базе, а в пятницу вечером вылетит в Осло на товарищеский матч с «Атлетико». После игры «МЮ» вернется в Манчестер, где проведет игру с «Райо Вальекано». Эта игра станет первой для Эрика тен Хага на «Олд Траффорд».
Еще неизвестно, примет ли Роналду участие в этих матчах.