Окружение Роналду благодарно директору «МЮ» за его отношение к семейным проблемам форварда

Окружение Криштиану Роналду благодарно за отношение к его проблемам.

Английский клуб с уважением отнесся к личным обстоятельствам, побудившим 37-летнего футболиста пропустить значительную часть предсезонной подготовки. В связи с этим окружение Роналду благодарно управляющему директору «Манчестер Юнайтед» Ричарду Арнольду за то, как он повел себя в этой ситуации, пишет The Telegraph.

Однако клуб надеется в скором времени получить информацию относительно того, когда Роналду планирует приступить к тренировкам с командой, учитывая, что его еще необходимо встроить в систему прессинга, которую ставит Эрик тен Хаг.

Криштиану пропускает предсезонку в связи с семейными проблемами, но, несмотря на это, хочет уйти из «Манчестер Юнайтед».

На следующей неделе станет ясно, когда Роналду вернется в расположение клуба.

«Юнайтед» будет тренироваться на базе, а в пятницу вечером вылетит в Осло на товарищеский матч с «Атлетико». После игры «МЮ» вернется в Манчестер, где проведет игру с «Райо Вальекано». Эта игра станет первой для Эрика тен Хага на «Олд Траффорд».

Еще неизвестно, примет ли Роналду участие в этих матчах.