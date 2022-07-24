Хави видит де Йонга в роли центрального защитника: «У него получается. Он может многое нам дать»

видит Френки де Йонга в роли центрального защитника в «Барселоне».

Будущее голландского футболиста остается неопределенным. «Барса» готова с ним расстаться, чтобы разгрузить зарплатной фонд и заработать на трансфере, есть даже конкретные варианты. Но сам футболист не хочет уходить.

Стоит отметить, что в двух последних товарищеских матчах – против «Интер Майами» (6:0) и «Реала» (1:0) – Хави дважды выпускал де Йонга на замену как центрального защитника.

«Я никому не отправляю никаких посланий [своими решениями]. Его можно адаптировать в центре. Я очень ценю его как футболиста. У нас были личные беседы, но я не буду раскрывать деталей.

Кроме того, есть финансовая ситуация в клубе и вопрос фэйр-плей, но, играя на позиции центрального защитника, он может многое нам дать. Мы хотим, чтобы центральный хавбек играл на позиции центрального защитника, и он делает это очень хорошо»», — заявил Хави.