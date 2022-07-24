Российские спортсмены чаще других тестировались на допинг во время Олимпиады-2022 в Пекине.

Об этом сообщает Международное агентство допинг-тестирования (ITA) со ссылкой на отчет от независимой группы наблюдателей Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Всего во время зимних Игр было собрано 3100 допинг-проб. Второй по количеству тестирований стала сборная США, третьей – команда Канады.

Наиболее часто среди всех спортсменов проверялись лыжники. Следом за ними идут хоккеисты и биатлонисты.

Олимпиада в Пекине проходила с 4 по 20 февраля.