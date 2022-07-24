Сергей Терехов: «Спартак» занимает десятые места, а его считают топ-клубом. По каким критериям?»

Защитник «Сочи» не понимает, почему считают топ-клубом.

– Ты готов продолжать играть в «Сочи»? Тебя все устраивает?

– У меня действующий контракт с «Сочи», который я буду отрабатывать, я не могу его не отработать.

– Тебе интересно попробовать себя на более высоком уровне в топ-клубе?

– Мне интересно отработать свой контракт. Что значит на более высоком уровне, если «Сочи» занял второе место в прошлом сезоне, а ЦСКА какое? Пятое? Это более высокий уровень?

– Все-таки у ЦСКА большой клуб по истории.

– «Спартак» тоже все считают топ-клубом, при этом десятые места занимает... По каким критериям?

– История.

– По истории, конечно.

– То есть тебе интересно быть в «Сочи».

– Мне интереснее отрабатывать свой контракт, – сказал Терехов.

Контракт 32-летнего футболиста с «Сочи» рассчитан до 2023 года.

Терехов предрешил победу ЦСКА. Его активность помогла созиданию «Сочи», но открыла возможность для контратак