Сухой свистком прервал атаку «Локо» два в два. Судья завершил игру с «Ростовом» на 95:12 при 5 добавленных минутах и нескольких остановках в компенсированное время

Главный судья не позволил «Локомотиву» завершить перспективную атаку.

Рефери добавил ко второму тайму матча 2-го тура Мир 5 минут. Железнодорожники на 95:09 перехватили мяч у и были готовы убежать вдвоем на двух защитников соперника. На 95:12 Сухой дал финальный свисток – за мгновение до обостряющей передачи.

Следует отметить, что на четвертой из пяти добавленных минут удалось забить гол, сравняв счет – 2:2. После забитого мяча игра была возобновлена примерно через минуту.

Также с 91:00 по 92:20 матч останавливался в связи с оказанием помощи защитнику «Ростова» Евгению Чернову.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Изображения: кадры из трансляции «Матч ТВ»