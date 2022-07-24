Сухой свистком прервал атаку «Локо» два в два. Судья завершил игру с «Ростовом» на 95:12 при 5 добавленных минутах и нескольких остановках в компенсированное время

Главный судья Алексей Сухой не позволил «Локомотиву» завершить перспективную атаку.
Рефери добавил ко второму тайму матча 2-го тура Мир РПЛ 5 минут. Железнодорожники на 95:09 перехватили мяч у «Ростова» и были готовы убежать вдвоем на двух защитников соперника. На 95:12 Сухой дал финальный свисток – за мгновение до обостряющей передачи.
Следует отметить, что на четвертой из пяти добавленных минут «Локомотиву» удалось забить гол, сравняв счет – 2:2. После забитого мяча игра была возобновлена примерно через минуту.
Также с 91:00 по 92:20 матч останавливался в связи с оказанием помощи защитнику «Ростова» Евгению Чернову.
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию игры.
Изображения: кадры из трансляции «Матч ТВ»