Правительство России не поддержало проект об отмене Fan ID.

Ранее законопроект об отмене паспорта болельщика был внесен в Государственную думу.

Авторами законопроекта стали депутаты КПРФ Сергей Обухов, Александр Ющенко, Владимир Исаков и Денис Парфенов.

«На основании изложенного законопроект Правительством Российской Федерации не поддерживается», – сообщается в документе, размещенном в думской электронной базе.

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении паспорта болельщика для посещения спортивных мероприятий 30 декабря 2021 года. Он начал действие с 1 июня.