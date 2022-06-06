Конгресс ISU во вторник рассмотрит вопрос отстранения российских спортсменов от международных стартов

Теги сборная России МОК ISU Фигурное катание

Конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) во вторник, 7 июня, рассмотрит вопрос отстранения российских спортсменов от соревнований под своей эгидой. 

По информации «Матч ТВ», на конгрессе пройдет голосование по этому поводу. 

1 марта ISU отстранил российских и белорусских спортсменов от международных стартов на основе рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК) в связи с ситуацией на Украине.

Под эгидой ISU проходят соревнования по фигурному катанию, шорт-треку и конькобежному спорту.

Конгресс ISU проходит с 6 по 10 июня в Таиланде. Представители России и Беларуси были допущены до участия в мероприятии. 

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