Конгресс ISU во вторник рассмотрит вопрос отстранения российских спортсменов от международных стартов

Конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) во вторник, 7 июня, рассмотрит вопрос отстранения российских спортсменов от соревнований под своей эгидой.

По информации «Матч ТВ», на конгрессе пройдет голосование по этому поводу.

1 марта ISU отстранил российских и белорусских спортсменов от международных стартов на основе рекомендаций Международного олимпийского комитета ( ) в связи с ситуацией на Украине.

Под эгидой ISU проходят соревнования по фигурному катанию, шорт-треку и конькобежному спорту.

Конгресс ISU проходит с 6 по 10 июня в Таиланде. Представители России и Беларуси были допущены до участия в мероприятии.

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