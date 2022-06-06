«Барса» хочет снизить траты на зарплату с 560 млн евро до 400. Клуб сократит оклады и продаст ряд игроков

хочет значительно сократить траты на зарплаты игроков.

«Блауграна» планирует снизить размер зарплатной ведомости с 560 миллионов евро до 400 миллионов, сообщает Diario Sport со ссылкой на Cadena SER. В клубе осознают, что сделать это будет сложно, но все равно планируют достигнуть этой цели.

Для этого сине-гранатовые планируют снижать зарплаты футболистам, продавать их и в отдельных случаях даже расторгать контракты.

Вице-президент «Барсы» подтвердил снижение зарплат игроков: «Наша ведомость – 560 млн евро. У «Баварии» – 300 млн, у «Реала» – 400 млн»