Леонид Федун: «РПЛ зациклена на чемпионство одной команды. Было понятно, что чемпионом «Спартаку» не стать»

Леонид Федун уверен, что зациклена на чемпионстве одного клуба.

– Ваши ощущения от победы в Кубке перекрывают ощущения от сезона в целом?

– Да ну сезон был переходной. Было понятно, что, к сожалению... хотя говорю снова: добавьте 14 очков к нашим – и не так все плохо получается.

Но в целом да, поскольку с самого начала было понятно, что чемпионами нам не стать. Весь чемпионат, так сказать, зациклен только на чемпионство одной команды. А вот в Кубке – да, в Кубке можно было победить, – сказал владелец «Спартака».

По итогам сезона чемпионом России в четвертый раз подряд стал .

Леонид Федун: «Спартак» недосчитался 13 очков из-за судейских решений. Могу показать нарезки. Такова наша судьба»