Леонид Федун: «РПЛ зациклена на чемпионство одной команды. Было понятно, что чемпионом «Спартаку» не стать»

Леонид Федун уверен, что РПЛ зациклена на чемпионстве одного клуба.
– Ваши ощущения от победы в Кубке перекрывают ощущения от сезона в целом?
– Да ну сезон был переходной. Было понятно, что, к сожалению... хотя говорю снова: добавьте 14 очков к нашим – и не так все плохо получается.
Но в целом да, поскольку с самого начала было понятно, что чемпионами нам не стать. Весь чемпионат, так сказать, зациклен только на чемпионство одной команды. А вот в Кубке – да, в Кубке можно было победить, – сказал владелец «Спартака».
По итогам сезона чемпионом России в четвертый раз подряд стал «Зенит».
Леонид Федун: «Спартак» недосчитался 13 очков из-за судейских решений. Могу показать нарезки. Такова наша судьба»