Левандовски об уходе из «Баварии»: «Хочу больше эмоций, во мне что-то угасло. Где лояльность и уважение?»

объяснил желание уйти из «Баварии».

«Я ухожу, потому что хочу больше эмоций в своей жизни. Меня не хотели слушать. Во мне что-то угасло – и с этим невозможно справиться. Это не компенсировать, даже оставаясь профессиональном.

Я ухожу от своих друзей, с некоторыми из них я провел много лет, мы виделись каждый день. Это настоящая дружба.

Когда ты столько лет в клубе, когда всегда был готов играть, несмотря на травмы и боль, выкладывался на полную... Думаю, в этой ситуации нужно найти решение, которое устроит обе стороны. Не должно быть одностороннего решения.

Какой игрок захочет перейти в «Баварию», зная, что с ним может случиться нечто подобное? Где лояльность и уважение?

Я провел здесь восемь прекрасных лет, я встретил замечательных людей и хотел бы, чтобы это так и осталось в моей голове», – сказал польский нападающий в интервью Onet Sport.

В минувшем сезоне 33-летний форвард забил 46 голов в 50 матчах за «Баварию» во всех турнирах. Его полная статистика доступна здесь.