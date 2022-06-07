«Матч ТВ» не покажет АПЛ в следующем сезоне. Лига откажется от сделки (Daily Mail)

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В России не покажут английскую Премьер-лигу в следующем сезоне.

По информации Daily Mail, АПЛ на этой неделе отменит сделку с холдингом «Матч», который в июле прошлого года приобрел права на показ игр турнира с сезона-2022/23.

Отмечается, что клубы Премьер-лиги из-за отказа от сделки с «Матч ТВ» не получат 43 миллиона фунтов – именно в эту сумму оценивалась сделка с российским вещателем.

В марте АПЛ объявила о прекращении трансляции матчей в России, приостановив контракт с сервисом Okko, который показывал английский чемпионат на территории РФ с 2019 года.

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