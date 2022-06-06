Леонид Федун: «Спартак», как белая ворона, стоит особняком. Мы и «Краснодар» живем не на бюджетное финансирование»

выделил особое положение «Спартака» и в российском футболе.

– «Спартак» продлил договор с Winline. Насколько важно это сотрудничество?

– Ну вы знаете, к сожалению, «Спартак», как белая ворона, стоит особняком. Пожалуй, мы и «Краснодар», которые живут не на бюджетное финансирование прямо или косвенно.

Для нас любое средство заработка, которое существует, как бы снимает большую нагрузку с акционеров, поскольку мы платим собственные деньги. И эти деньги, особенно теперь, ограничены.

Я уже встречался с акционерами и руководителями Winline и сказал, что я немного почувствовал в том, чтобы букмекеры были легализованы, они имели возможность развиваться и инвестировать деньги в спорт, в том числе футбол. Я рад, что мы нашли команду в виде Winline, которая нас поддерживает. И я рассчитываю, что такое сотрудничество будет продолжаться долго, – сказал владелец .