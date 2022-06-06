ЦСКА объявил об уходе из команды Димитриса Итудиса

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис покинул московскую команду по соглашению сторон.

Итудис возглавил ЦСКА в 2014 году. Под его руководством команда взяла два титула чемпиона Евролиги, шесть раз побеждала в Единой лиге ВТБ и чемпионате России.

51-летний греческий специалист дважды получал приз имени Александра Гомельского, который вручается лучшему тренеру Евролиги, и пять званий лучшего тренера Лиги ВТБ.

За время работы Итудиса в ЦСКА команда провела 522 матча, одержав в них 420 побед (192-65 в и 228-37 в лиге ВТБ).

Последний раз армейцы вышли на площадку под руководством Итудиса в решающем седьмом матче финальной серии Единой лиги ВТБ против «Зенита» (75:81, 3-4) в воскресенье. На пресс-конференции после игры Димитрис рассказал о грядущем уходе из ЦСКА, отметив, что обговорил решение с руководством московского клуба заранее и что оно не связано со спортивными результатами.

По словам Итудиса, на данный момент он сосредотачивается на работе со сборной Греции. Инсайдеры писали, что он может возглавить «Фенербахче».

У Лиги ВТБ новый победитель! «Зенит» совершил чудо и обыграл ЦСКА в седьмом матче финала, несмотря на удаление Паскуаля

С доминированием ЦСКА покончено. «Зенит» – вторая команда, укравшая у армейцев титул чемпионов России

ЦСКА не брал титул предыдущий раз 20 лет назад. Тогда их свалил «Урал-Грейт» с Беловым, Пановым и Кущенко