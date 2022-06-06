Депутат Ющенко про Fan ID: «Речь об ущемлении прав путем введения непонятной структуры, дающей оценки. Это не суд, не какая-то инстанция, которую можно оспорить»

Депутат Госдумы РФ Александр Ющенко выступил против введения паспорта болельщика.

«Речь идет об ущемлении прав людей – болельщиков и не болельщиков – путем введения какой-то непонятной структуры, которая дает оценки. Это не суд, не какая-то инстанция, которую можно оспорить. Тебе просто могут отказать без объяснения причин.

Тем самым порождается масса не то что коррумпируемых действий, а действий субъективного толка. Они абсолютно не обсуждаются. Просто таким образом мы привносим дискомфорт в правовых отношениях людей.

Вот Иванова Ивана Ивановича исключили, отказали ему в получении Fan ID. Где объяснение? Где апелляционная инстанция? Нет. Мы же говорим не только о футболе. Это и хоккей, и баскетбол, и спортивная гимнастика. Это весь спорт», – сказал представитель КПРФ.

«После 24 февраля, когда нас отовсюду исключили, какой Fan ID?» Депутат Обухов о законопроекте КПРФ

Правительство России не поддержало проект об отмене Fan ID