Российский форвард Сердюк: «В Бахрейне полицейские побреют налысо, если выпьешь воды за рулем в Рамадан. Своеобразно, но мне понятно»

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Российский нападающий Артем Сердюк рассказал о жизни в Бахрейне.

32-летний игрок «Аль-Ахли» Манама – первый россиянин, сыгравший в чемпионате Бахрейна.

«Законы в Бахрейне необычные. Пока идет Рамадан, нельзя есть в общественных местах, запрещено даже жевать жвачку. А если за рулем выпьешь воды и это увидят полицейские – побреют налысо.

Наказания своеобразные, но мне понятны: местным это нельзя, а ты, получается, их дразнишь. Мороженку захотел или жажда мучает – не важно. Помни, в какой стране ты находишься», – рассказал Сердюк.

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