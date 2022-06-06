Петербург – фаворит на проведение Суперкубка. В день матча на «Газпром Арене» запланирован концерт «Руки Вверх»

Санкт-Петербург может принять матч .

Игра, в которой сыграют и , на данный момент запланирована на 9 июля.

На этой неделе состоится бюро исполкома , которое определит место проведения матча за Суперкубок.

Как сообщает «РБ Спорт», фаворитом является Санкт-Петербург. Логикой решения может стать как коммерческая привлекательность матча на , так и, как отмечается, компенсация городу за отобранный финал Лиги чемпионов.

Препятствием является то, что на день матча на стадионе запланирован концерт группы «Руки Вверх» – и его предстоит перенести.

Еще два варианта для места проведения игры – Казань и Нижний Новгород.