Петербург – фаворит на проведение Суперкубка. В день матча на «Газпром Арене» запланирован концерт «Руки Вверх»

Санкт-Петербург может принять матч Олимп Суперкубка России.
Игра, в которой сыграют «Зенит» и «Спартак», на данный момент запланирована на 9 июля.
На этой неделе состоится бюро исполкома РФС, которое определит место проведения матча за Суперкубок.
Как сообщает «РБ Спорт», фаворитом является Санкт-Петербург. Логикой решения может стать как коммерческая привлекательность матча на «Газпром Арене», так и, как отмечается, компенсация городу за отобранный финал Лиги чемпионов.
Препятствием является то, что на день матча на стадионе запланирован концерт группы «Руки Вверх» – и его предстоит перенести.
Еще два варианта для места проведения игры – Казань и Нижний Новгород.