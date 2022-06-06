Леонид Федун: «Спартак» недосчитался 13 очков из-за судейских решений. Могу показать нарезки. Такова наша судьба»

Леонид Федун заявил о влиянии судей на результаты .

– Пенальти [c «Динамо» в финале Кубка России] не было. Его можно было поставить только в том случае, когда очень хочешь его поставить. К сожалению, когда я говорил, что эта игра была как весь чемпионат в разрезе, ну вот это как раз то.

Я понимаю, что со мной будут спорить, но 13 очков «Спартак» недосчитался из-за спорных, мягко говоря, судейских решений.

– Ну очень сильное заявление.

– Почему сильное? Я могу по каждому эпизоду рассказать, показать нарезки и так далее. Ну, к сожалению, такова судьба «Спартака», – заявил владелец московского клуба.

Леонид Федун: «Пенальти не было, это надо было постараться испортить финал. Говорил слова не для эфира»