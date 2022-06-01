Расписание конгресса ISU в Таиланде: там рассмотрят повышение возрастного ценза до 17 лет и выберут президента организации

С 6 по 10 июня в Таиланде пройдет 58-й конгресс Международного союза конькобежцев (ISU).
Расписание конгресса ISU
Пхукет, Таиланд
6 июня
Открытие / семинары
7-9 июня
Заседание конгресса / заседание секций фигурного катания и конькобежного спорта
10 июня
Заседание конгресса / выборы президента и руководства ISU
Начало заседаний – 4.45 по московскому времени, прямые трансляции – на ютуб-канале ISU
С 7 по 9 июня конгресс обсудит более 240 предложений. Среди них:
- Поэтапное увеличение возрастного ценза до 17 лет к сезону-2024/25
- Введение отдельных квалификационных соревнований к Олимпийским играм
- Введение квалификационного раунда на чемпионатах мира по фигурному катанию с сезона-2024/25
- Проведение юниорских чемпионатов Европы и четырех континентов
- Разделение судейской бригады в фигурном катании на техническую и компонентную
- Ужесточение правил перехода спортсменов в другие федерации
- Уменьшение критериев оценки за компоненты с 5 до 3.
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