Расписание конгресса ISU в Таиланде: там рассмотрят повышение возрастного ценза до 17 лет и выберут президента организации

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С 6 по 10 июня в Таиланде пройдет 58-й конгресс Международного союза конькобежцев (ISU).

Расписание конгресса ISU

Пхукет, Таиланд

6 июня

Открытие / семинары

7-9 июня

Заседание конгресса / заседание секций фигурного катания и конькобежного спорта

10 июня

Заседание конгресса / выборы президента и руководства ISU

Начало заседаний – 4.45 по московскому времени, прямые трансляции – на ютуб-канале ISU

С 7 по 9 июня конгресс обсудит более 240 предложений. Среди них:

  • Поэтапное увеличение возрастного ценза до 17 лет к сезону-2024/25
  • Введение отдельных квалификационных соревнований к Олимпийским играм
  • Введение квалификационного раунда на чемпионатах мира по фигурному катанию с сезона-2024/25
  • Проведение юниорских чемпионатов Европы и четырех континентов
  • Разделение судейской бригады в фигурном катании на техническую и компонентную
  • Ужесточение правил перехода спортсменов в другие федерации
  • Уменьшение критериев оценки за компоненты с 5 до 3.

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