Газманов об отстранении российских спортсменов: «Как неизбежна гибель доллара в качестве мировой валюты, так и в спорте страны будут объединяться, как в БРИКС»

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Народный артист РФ Олег Газманов высказался об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.

«Конечно, это ужасно и для спортсменов, и для страны. Но для страны не так ужасно, как для спортсменов, потому что страна у нас все-таки огромная, самодостаточная. Мы можем вполне делать Спартакиады у себя, как это уже было в период холодной войны. Нас уже не в первый раз отстраняют.

Мировой спорт ничего хорошего от этого не получил. Сейчас некоторые американские спортсменки, по-моему фигуристки, радуются: «Вот, мы какое-то место заняли!» Ну это смешно. Без нашего фигурного катания, без наших красавиц-девчонок в художественной гимнастике ну какой мировой спорт?

А без нашего хоккея? Они сами себя отстраняют. Поэтому я считаю, что как неизбежна гибель доллара в качестве мировой валюты, так и в спорте страны будут объединяться, как в БРИКС.

Вообще, мы все время киваем на Запад, а западных стран меньше, чем восточных, чем азиатских. Дружить – у нас Индия, Китай уже больше, чем все остальные. Поэтому нужно развиваться в этом направлении, и они сами себя изолируют. Это не мы будем изолированы, а они будут от нас изолироваться», – сказал Газманов.

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