Лапорта установил в «Барселоне» потолок зарплат – 10 млн евро чистыми. У кого больше – предложат сокращение вплоть до 50%

Президент «Барселоны» вводит новые финансовые правила внутри команды.

По сведениям As, в «блаугране» установлен потолок зарплат для футболистов – не более 10 млн евро на руки. За счет этого планируется существенно снизить зарплатную ведомость. Как сообщалось ранее, сейчас игрокам суммарно выплачивается 560 млн евро.

Из-за новой планки каталонцы уже не смогли побороться за защитника (перешел в «Реал») и форварда («Ливерпуль»). Первый хотел получать 12 млн, второй – 17 млн.

Новшество затронет и нынешних футболистов команды. Тех, у кого зарплата выше 10 млн евро в год ( , Френки де Йонг и другие) попросят пойти на ее сокращение – вплоть до 50% в отдельных случаях.

Вице-президент «Барсы» подтвердил снижение зарплат игроков: «Наша ведомость – 560 млн евро. У «Баварии» – 300 млн, у «Реала» – 400 млн»