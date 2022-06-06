Winline и РПЛ заключат контракт на 11 млрд рублей на четыре сезона

Winline станет официальным букмекером с сезона-2022/23.

Лига объявила о скором заключении с беттинговой компанией контракта на четыре года – до 2026-го. Сумма сделки – 11,04 млрд рублей.

Winline получит «эксклюзивное право на ассоциацию с брендом РПЛ в категории своих услуг, а также право на размещение спонсорской рекламы во время прямых трансляций матчей РПЛ на ТВ, в местах проведения матчей и на цифровых ресурсах лиги».

«Сотрудничество с РПЛ для нас большой вызов и одновременно огромная возможность сделать элитный российский футбол более популярным и востребованным у самой широкой и самой требовательной аудитории.

В ближайшее время мы разработаем совместную программу с РПЛ, которая позволит нам реализовать миссию Winline как амбассадора спорта в этом новом амбициозном партнерстве. Мы намерены использовать весь имеющийся потенциал и доступные нам инструменты, чтобы число футбольных болельщиков в России множилось, а их интерес к главной лиге страны постоянно рос», – сказал Александр Запольских, маркетинг-директор Winline.

Ранее сообщалось, что от сотрудничества с РПЛ отказалась «Лига Ставок». По действующему контракту, который заканчивается летом, РПЛ получает от этой организации около 600 млн рублей в год – 2,4 миллиарда за 4 года.