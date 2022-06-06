Уткин о ЦСКА: «Мало вещей более стыдных, чем клубу со столетней историей и уникальными достижениями приглашать тренером Федотова. Его профессиональную репутацию не отмыть»

Теги ЦСКА Василий Уткин премьер-лига Россия Владимир Федотов Сочи Футбол

Василий Уткин высказался о возможном назначении Владимира Федотова главным тренером ЦСКА.

«Мало вещей более стыдных, чем клубу со столетней (пусть так и не все считают) историей и достижениями, которые для отечественного футбола уникальны, приглашать тренером Владимира Федотова – нынешнего.

Потому что его профессиональную репутацию не отмыть, она неисправимо запятнана», – написал комментатор.

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