Игроки «Колорадо» прикоснулись к трофею за победу в Западной конференции по совету Сакика.

Игроки прикоснулись к трофею за победу в Западной конференции по совету Сакика.

«Эвеланш» одержали победу в финале Западной конференции над «Эдмонтоном» (4-0, 6:5 ОТ в четвертом матче).

Во время награждения команды призом Кларенса Кэмпбелла стоявшие рядом игроки прикоснулись к трофею.

Капитан «Эвс» потом сказал, что в команде были разные мнения насчет того, стоит это делать или нет. В итоге решили спросить совета у генерального менеджера и бывшего капитана команды .

«Он сказал: «Делайте, что хотите. Коснитесь его». Так что некоторые из нас это сделали. Это не то, зачем мы пришли, это не так много значит для нас. Просто шаг в правильном направлении», – сказал Ландескуг.

При этом после награждения швед не стал брать трофей в руки. Сакик поступал так после побед «Колорадо» в Западной конференции в 1996 и 2001 годах.

Не трогать трофей за победу в финале конференции – это известная примета хоккеистов, ставшая популярной в 2000-е годы.

«Колорадо» стал второй командой с 2006 года, чьи игроки прикасались к трофею Кэмпбелла. В 2018 году это сделали игроки «Вегаса» (проиграл в финале Кубка Стэнли).

С трофеем Принца Уэльского за победу на Востоке за это же время таких случаев было 8 – трижды это делал «Питтсбург» (2009, 2016, 2017 – все три раза выиграл Кубок Стэнли), дважды – «Тампа» (2020, 2021 – оба раза выиграла ), по разу – «Оттава» (2007, проиграла), «Филадельфия» (2010, проиграла), «Вашингтон» (2018, выиграл).