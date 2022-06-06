Сборная США призвала ужесточить законы об оружии на фоне массовой стрельбы в Техасе, написав в Конгресс и выйдя на матч с Уругваем в специальных повязках

Сборная США выступила за ужесточение контроля над оружием в стране.

Команда направила письмо в Конгресс США с просьбой принять закон о более строгом контроле над оружием.

Письмо было написано на фоне массовой стрельбы в Техасе. Недавно 18-летний старшеклассник Сальвадор Рамос устроил стрельбу в начальной школе Робба в городе Ювалде, штат Техас. Погибли 19 детей и 2 учителя. Преступник был застрелен в ходе штурма здания полицией. За 10 дней до этих событий другой подросток застрелил 10 человек в супермаркете в Баффало.

«Поскольку закон будет рассматриваться в ближайшие дни в Палате представителей и Сенате, мы просим вас поддержать большинство американцев, которые выступают за более строгие законы об оружии», – говорится в письме сборной.

Продолжая продвигать свою позицию, игроки США вышли на товарищеский матч с (0:0) в оранжевых повязках. Это часть акции Wear Orange Weekend – ежегодного мероприятия, призывающего остановить насилие с применением огнестрельного оружия.