Законопроект об отмене Fan ID внесен в Госдуму депутатами КПРФ: «Это позволит устранить нарушение прав граждан и противоречие закона Конституции»

Законопроект об отмене Fan ID внесен в Государственную думу.

Авторами законопроекта стали депутаты КПРФ Сергей Обухов, Александр Ющенко, Владимир Исаков и Денис Парфенов.

«В связи с очевидным отказом Правительства РФ от диалога об отмене неконституционного закона, депутаты Госдумы от фракции КПРФ внесли в главный парламент страны законопроект об отмене Fan ID.

«Принятие Федерального закона «Об отмене Федерального закона от 30.12.2021 N 462-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» позволит устранить необоснованное нарушение прав широкого круга граждан и противоречие данного закона Конституции Российской Федерации, КоАП, УПК РФ, и Федеральному конституционному закону от 31.12.1996 №1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» [и] позволит сэкономить федеральному бюджету 773,6 млн рублей, которые можно будет расходовать на развитие массового спорта», – сообщается в пояснительной записке к законопроекту.

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении паспорта болельщика для посещения спортивных мероприятий 30 декабря 2021 года. Он начал действие с 1 июня.