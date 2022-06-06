«Спартак» хочет продать Урунова. Хавбек не желает уходить

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Красно-белые намерены продать полузащитника, вернувшегося из аренды в «Уфе», сообщает Metaratings. Интерес к нему проявляют азиатские клубы.

Руководство «Спартака» готово пойти на финансовые уступки, чтобы продать 21-летнего игрока, однако сложности могут возникнуть из-за нежелания игрока и его агента переходить в другой клуб.

Если красно-белые не смогут договориться о трансфере Урунова, возможен вариант с переводом полузащитника в молодежную команду.

Урунов перешел в «Спартак» из «Уфы» летом 2020 года. В феврале 2021 года он вернулся в башкирский клуб на правах аренды, проведя 25 матчей в за полтора сезона.