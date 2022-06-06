Суд взыскал с Федуна 89 млн рублей в пользу Газизова. «Спартаку» платить не придется

Октябрьский суд Уфы принял решение взыскать с 89 миллионов рублей.

Средства получит бывший генеральный директор «Спартака» .

«Суд не стал взыскать со «Спартака», а взыскал его с Федуна. Он взыскал 89 млн рублей в пользу Газизова. Иск был заявлен на 1 миллион евро, на момент выхода «Спартака» в еврокубок, на тот период евро стоил 89 рублей.

Во взыскании процентов суд отказал, потому что это уже не из трудового спора. Проценты можно было со «Спартака» взыскать, исходя из процентов, предусмотренных за невыплату заработанной платы. Но суд не стал взыскивать, поэтому в процентах было отказано», – сказала юрист «Спартака» Елена Чачуа.

Ранее Газизов подал иск с требованием выплатить ему определенную часть денежных средств за выход «Спартака» в еврокубки по итогам сезона-2020/21.

Бывший гендиректор «Спартака» предоставил расписку Леонида Федуна. В ней было указано, что Федун при найме Газизова на работу предложил ему процент акций «Спартака». Владелец клуба заявил, что документ, который приложен к иску Газизова, не является частью трудового договора.

Газизов занимал должность генерального директора с июля по декабрь 2020 года.